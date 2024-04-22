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Рафиков: в финальной серии ещё не было настоящего «Локомотива»

Рафиков: в финальной серии ещё не было настоящего «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков после поражения от «Металлурга» (1:2 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 заявил, что в этом противостоянии команда ещё не проявила себя.

— Мы видели настоящий «Локомотив» в этой серии?
— Мы проиграли. Значит, не было настоящего. Чтобы выиграть серию, нужно выиграть четыре матча. Готовимся дальше.

— Есть ли мандраж у команды?
— Какой мандраж? Это же финал. Кто-то будет ошибаться, какая бы система ни была. При родных трибунах старались играть агрессивно, забить больше.

— Влияют ли отменённые голы на команду?
— Отталкиваемся от себя. Отменили — играем дальше. Если это будет влиять, то какая мы команда после этого? — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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