Вышински: не уверен, что тренер «Вашингтона» когда-то кричал Овечкину, как сегодня Карбери

Инсайдер ESPN Грег Вышински отметил любопытный момент в сегодняшнем втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», который закончился в пользу первых со счётом 4:3.

«Я не уверен, что когда-либо слышал, чтобы тренер „Вашингтона“ когда-то кричал Овечкину так, как сегодня Карбери», — написал Вышински в социальных сетях.

Напомним, результативными действиями в этой встрече Овечкину отметиться не удалось. Более того, россиянин «привёз» гол в свои ворота, неулюже сыграв в большинстве во втором периоде.

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Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.