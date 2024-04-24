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«Не в своей тарелке». Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина на старте плей-офф

«Не в своей тарелке». Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина на старте плей-офф
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского капитана «столичных» Александра Овечкина в первых двух матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, в которых «Кэпс» дважды уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4 и 3:4).

Напомним, в этих двух встречах Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также в сегодняшней игре ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников».

«В первых двух матчах он выглядел немного не в своей тарелке. Он старается», — приводит слова Карбери журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    
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