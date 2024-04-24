«Не в своей тарелке». Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина на старте плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского капитана «столичных» Александра Овечкина в первых двух матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, в которых «Кэпс» дважды уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4 и 3:4).

Напомним, в этих двух встречах Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также в сегодняшней игре ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников».

«В первых двух матчах он выглядел немного не в своей тарелке. Он старается», — приводит слова Карбери журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

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Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.