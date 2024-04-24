Главный тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал силовой приём Панарина на Оши

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал силовой приём российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на форварде столичного клуба Ти Джее Оши во время второго матча первого раунда Кубка Стэнли (3:4, 0-2). В одном из моментов матча Панарин провёл мощнейший силовой приём на Оши, сокрушив последнего ударом локтем в голову. Арбитры не усмотрели в этом нарушения правил.

«Судьи сказали, что это не удаление, и это было единственное объяснение, которое я получил. Я задал несколько дополнительных вопросов о положении ног и точке контакта игроков. Но самое плохое, что Оши увели проверять на сотрясение мозга. В начале сезона мы смотрели видео о том, какие показатели применяются для активации протокола проверки на сотрясение мозга. Для меня, когда игрока уводят проверять на сотрясение мозга, значит был какой-то контакт с головой хоккеиста. Так что именно здесь я был немного сбит с толку тем, что Оши увели на проверку, но никакого удаления не последовало», — приводит слова Карбери The Hockey News.

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