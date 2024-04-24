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«Это было отчаяние». Бобровский — о своём суперсейве во втором матче серии КС с «Тампой»

«Это было отчаяние». Бобровский — о своём суперсейве во втором матче серии КС с «Тампой»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победного матча первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) прокомментировал свой суперсейв во встрече, находясь в положении лицом к воротам, не позволив забросить защитнику гостей Мэтту Дамбе.

«Это было отчаяние. Я старался закрыть ворота бóльшей частью тела, и мне удалось сделать сейв», — цитирует Бобровского журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч серии состоится 26 апреля в Тампе, начало — в 2:00 мск.

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