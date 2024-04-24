Канарейкин рассказал о причинах безголевых матчей Овечкина в серии КС с «Рейнджерс»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин назвал причины безголевых матчей капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-2).

«Мы понимаем, что тактика любой команды строится от игровой схемы противника. Поэтому все понимают, что «Вашингтон» особенно наигрывает большинство с Овечкиным. Уже все знают, где его позиция и как он располагается. Соперник подстраивается под него. Столько лет Овечкин уже играет в НХЛ, знают досконально его, и соперник может предвосхищать его дальнейшие действия», — сказал Канарейкин в интервью LiveResult.

Напомним, в этих двух встречах Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также в сегодняшней игре ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.