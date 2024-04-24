Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гребёнкин назвал ключевые моменты чемпионства «Металлурга»

Гребёнкин назвал ключевые моменты чемпионства «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребёнкин поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина – 2024, а также рассказал, что помогло его команде завоевать главный трофей КХЛ.

Напомним, сегодня уральцы выиграли финальную серию у ярославского «Локомотива» (4-0), победив в четвёртом матче со счётом 2:1.

«Какие первые ощущение после чемпионства? Лёгкое опустошение. Ещё не все понимают, что мы сделали, здорово, что так получилось. Возьмём небольшую паузу в раздевалке, весело полетим домой.

Какой момент стал ключевым в серии? Мы выигрывали в мелочах, много единоборств клюшками выигрывали, в первых матчах не затратили столько энергии, сколько могли бы затратить.

Правда ли, что приходилось добирать по ходу плей-офф? Неуверенно первые матчи начинали? Просто было много переживаний, вышли с первого места, команда молодая, почти не играли в плей-офф КХЛ. Было много ожиданий, была нервотрёпка, потом прошло два матча – и попёрли», — сказал Гребёнкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
Материалы по теме
Браво, «Магнитка»! Браво, Разин! «Металлург» взял третий Кубок Гагарина в своей истории
Видео
Браво, «Магнитка»! Браво, Разин! «Металлург» взял третий Кубок Гагарина в своей истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android