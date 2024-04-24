Гребёнкин назвал ключевые моменты чемпионства «Металлурга»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребёнкин поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина – 2024, а также рассказал, что помогло его команде завоевать главный трофей КХЛ.

Напомним, сегодня уральцы выиграли финальную серию у ярославского «Локомотива» (4-0), победив в четвёртом матче со счётом 2:1.

«Какие первые ощущение после чемпионства? Лёгкое опустошение. Ещё не все понимают, что мы сделали, здорово, что так получилось. Возьмём небольшую паузу в раздевалке, весело полетим домой.

Какой момент стал ключевым в серии? Мы выигрывали в мелочах, много единоборств клюшками выигрывали, в первых матчах не затратили столько энергии, сколько могли бы затратить.

Правда ли, что приходилось добирать по ходу плей-офф? Неуверенно первые матчи начинали? Просто было много переживаний, вышли с первого места, команда молодая, почти не играли в плей-офф КХЛ. Было много ожиданий, была нервотрёпка, потом прошло два матча – и попёрли», — сказал Гребёнкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.