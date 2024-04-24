Морозов: сезон КХЛ удался, попробовали перекрёстный плей-офф, он всем понравился

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги сезона-2023/2024, в котором магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорцы в четырёх матчах обыграли ярославский «Локомотив»

«Сезон удался, попробовали перекрёстный плей-офф, он всем болельщикам понравился, мы видим это по вниманию к хоккею, по просмотрам, по посещаемости мы бьём все рекорды. Благодарю всех, кто каждый день работал для того, чтобы хоккей развивался», — сказал Морозов в трансляции телеканала КХЛ ТВ.

Отметим, что в этом сезоне впервые был введён перекрёстный плей-офф. Команды Восточной и Западной конференции встретились между собой уже со второго раунда плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стало московское «Динамо».