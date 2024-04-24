Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов: сезон КХЛ удался, попробовали перекрёстный плей-офф, он всем понравился

Морозов: сезон КХЛ удался, попробовали перекрёстный плей-офф, он всем понравился
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итоги сезона-2023/2024, в котором магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорцы в четырёх матчах обыграли ярославский «Локомотив»

«Сезон удался, попробовали перекрёстный плей-офф, он всем болельщикам понравился, мы видим это по вниманию к хоккею, по просмотрам, по посещаемости мы бьём все рекорды. Благодарю всех, кто каждый день работал для того, чтобы хоккей развивался», — сказал Морозов в трансляции телеканала КХЛ ТВ.

Отметим, что в этом сезоне впервые был введён перекрёстный плей-офф. Команды Восточной и Западной конференции встретились между собой уже со второго раунда плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стало московское «Динамо».

Материалы по теме
«Ничто не предвещало, что молодые и дерзкие обыграют». Президент КХЛ о победе «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android