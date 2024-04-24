Грёбенкин вспомнил, что сказал Исаеву перед овертаймом третьей игры финала

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребёнкин, после победы своей команды в Кубке Гагарина-2024, оценил игру голкипера уральцев Ильи Набокова в финальной серии с «Локомотивом», а также раскрыл содержание своего диалога с вратарём ярославцев Даниилом Исаевым перед овертаймом третьего матча серии.

«Как оценю игру Ильи Набокова, как подтащил? Все всё видели, все понимают, не вижу смысла перехваливать.

Что говорил Исаеву перед голом в овертайме прошлого матча? Мне уже задавали этот вопрос, не могу сказать дословно. Сказал, что мы забьём самый лёгкий гол в твоей карьере», — сказал Гребёнкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Магнитка» обыграла «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграла главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории.