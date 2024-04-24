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Грёбенкин вспомнил, что сказал Исаеву перед овертаймом третьей игры финала

Грёбенкин вспомнил, что сказал Исаеву перед овертаймом третьей игры финала
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребёнкин, после победы своей команды в Кубке Гагарина-2024, оценил игру голкипера уральцев Ильи Набокова в финальной серии с «Локомотивом», а также раскрыл содержание своего диалога с вратарём ярославцев Даниилом Исаевым перед овертаймом третьего матча серии.

«Как оценю игру Ильи Набокова, как подтащил? Все всё видели, все понимают, не вижу смысла перехваливать.

Что говорил Исаеву перед голом в овертайме прошлого матча? Мне уже задавали этот вопрос, не могу сказать дословно. Сказал, что мы забьём самый лёгкий гол в твоей карьере», — сказал Гребёнкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Магнитка» обыграла «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграла главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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