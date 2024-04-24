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Илья Набоков рассказал, в чём секрет успеха «Металлурга»

Илья Набоков рассказал, в чём секрет успеха «Металлурга»
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал, в чём секрет успеха магнитогорского клуба, завоевавшего Кубок Гагарина. 21-летний голкипер получил награду самого ценного игрока плей-офф сезона-2023/2024.

— В чём секрет этой «Магнитки», где так много молодых игроков?
— Много парней молодых, горячих, все хотят побеждать, выигрывать, все готовы биться, отдаваться игре, ложиться под шайбу и много работать. Залог успеха — командный труд.

— Не хотелось ли выигрывать на своей площадке?
— Без разницы, где выигрывать, даже в гостях у нас очень хорошие болельщики, которые преодолели столько километров, спасибо им и тем, кто смотрел у экранов, мы ощущали себя как дома, – сказал Набоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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