Карпов – об MVP Кубка Гагарина: Набоков красавчик, всем доказал!

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов оценил получение Ильёй Набоковым награды MVP Кубка Гагарина — 2024.

«Он молодчик, красавчик, всем доказал! До этого готовился в МХЛ два года, никак у него не получалось пройти первый раунд. Здесь ему ребята помогли пройти первый раунд, потом он помог нам», – сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст – 21 год и 32 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон-2018/2019, 23 года и 128 дней). В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча.