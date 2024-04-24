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Карпов: Яковлев весь сезон подсказывал игрокам «Магнитки», сплочения делал

Карпов: Яковлев весь сезон подсказывал игрокам «Магнитки», сплочения делал
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Нападающий «Металлурга» Максим Карпов оценил роль капитана команды Егора Яковлева и заявил, что опытный защитник на протяжении всего сезона выступал наставником для молодых хоккеистов и давал советы.

«Наверное, любой хоккеист хочет капитанскую нашивку и получить кубок. Досталось это мне. Очень рад поднять с Егором кубок, это очень круто.

— Насколько велика роль Яковлева?
— Он так же подсказывал нам в раздевалке, на скамейке. Подсказывал весь сезон, сплочения делал, чтобы мы были вместе», – сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Карпов и Яковлев первым подняли Кубок Гагарина над головой. Яковлев не смог принять участие в финальной серии из-за травмы и находился на скамейке команды в качестве одного из тренеров.

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