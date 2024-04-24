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«Просто удивительно, и это в 21 год!» Рябыкин – о завоевании Набоковым звания MVP

«Просто удивительно, и это в 21 год!» Рябыкин – о завоевании Набоковым звания MVP
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Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин высказался о голкипере уральского клуба Илье Набокове, который был признан MVP Кубка Гагарина-2024.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Металлург» обыграл на выезде «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграл главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

«Илья Набоков сыграл выше всяких похвал. Просто удивительно, и это в 21 год! Это показывает, что у Ильи большое будущее, если продолжать работать в таком же ключе. Психологически Набоков очень сильно выглядел, он заслуженно получил звание MVP», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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