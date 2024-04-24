«Просто удивительно, и это в 21 год!» Рябыкин – о завоевании Набоковым звания MVP

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Рябыкин высказался о голкипере уральского клуба Илье Набокове, который был признан MVP Кубка Гагарина-2024.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Металлург» обыграл на выезде «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграл главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

«Илья Набоков сыграл выше всяких похвал. Просто удивительно, и это в 21 год! Это показывает, что у Ильи большое будущее, если продолжать работать в таком же ключе. Психологически Набоков очень сильно выглядел, он заслуженно получил звание MVP», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.