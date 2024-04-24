Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: если брать шайбы в среднем за матч до финала, думаю, «Локомотив» — первый

Никитин: если брать шайбы в среднем за матч до финала, думаю, «Локомотив» — первый
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил результативность ярославского клуба в плей-офф и заявил, что команда лидировала в КХЛ по среднему количеству заброшенных шайб до финала Кубка Гагарина.

— Как усиливать атаку? Шалунова потеряли, нападение же вас в итоге подвело?
— Если вы подойдёте по-другому и посчитаете в среднем шайбы за игру до финала, то думаю, мы будем первыми», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Локомотив» проиграл все четыре матча финальной серии Кубка Гагарина. Ярославский клуб за четыре матча забросил лишь три шайбы в ворота магнитогорского «Металлурга». Никитин проиграл свой третий финал Кубка Гагарина из четырёх в тренерской карьере.

Материалы по теме
Тренер Игорь Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android