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Фетисов: хотели развести ЦСКА и СКА, а в итоге дали дорогу самобытным уральским командам

Фетисов: хотели развести ЦСКА и СКА, а в итоге дали дорогу самобытным уральским командам
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подвёл итоги сезона КХЛ и положительно оценил введение перекрёстного плей-офф, благодаря которому команды Восточной и Западной конференции лиги встретились между собой уже во втором раунде.

«Формат перекрёстного плей-офф нормальный, раз столько интересных моментов появилось. Междусобойчик был в центральной части, а оказывается есть сильные команды на Урале и в Сибири. Хотели развести ЦСКА и СКА, а в итоге дали дорогу самобытным уральским командам.

Поздравляю всех болельщиков Урала и Сибири с тем, что они по-совокупности своей превзошли центральный регион. Доказали, что хоккей в стране не только в центре, но и и на Урале, и в Сибири. Этому можно только порадоваться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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