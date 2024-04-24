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Карпов — о победе в Кубке Гагарина: до последней секунды не верил!

Карпов — о победе в Кубке Гагарина: до последней секунды не верил!
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Максим Карпов ответил на вопрос, в какой момент осознал, что стал обладателем Кубка Гагарина – 2024.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Магнитка» обыграла на выезде «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграла главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории.

«Когда поняли, что возьмём трофей? До последней секунды не верил! Когда ребята уже побежали, тогда и я за ними побежал», – сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В завершившемся плей-офф 32-летний Карпов набрал 4 (0+4) очка в 21 матче. Это первый Кубок Гагарина в карьере нападающего. Он выступает за клуб из Магнитогорска с 2020 года. Ранее в КХЛ он защищал цвета таких клубов, как «Трактор», «Динамо» (Москва), СКА и «Амур».

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Силантьев, Минулин) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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