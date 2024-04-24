Никитин — о будущем в «Локомотиве»: мне дифирамбы или пинки под задницу не нужны

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил своё будущее в ярославском клубе. «Локомотив» в четырёх матчах проиграл «Металлургу» в финале Кубка Гагарина.

— Если усиливать команду, в каком амплуа?

— По горячим следам не хотел бы делать заявления. Нужно быть реалистами и отталкиваться от рынка. Плюс наш резерв – это молодые ребята, которые в этом году вышли на лидирующие позиции, и те, кто пробуксовал этот год.

— Из ЦСКА вас уволили после поражения в финале, есть здесь карт-бланш от руководства, что будете работать дальше?

— Я, слава богу, имею различный опыт. Не забиваю голову, как будет. Это руководству решать. Моя задача – работать и наслаждаться процессом.

— Доверие чувствуете?

— Как вам сказать? Я достаточно опытный тренер, мне вот эти дифирамбы или пинки под задницу не нужны», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Никитин проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх. Помимо нынешнего финала, Никитин проиграл два финала с ЦСКА: в сезоне-2017/2018 «Ак Барсу» со счётом 1-4 и в сезоне-2020/2021 «Авангарду» со счётом 2-4.