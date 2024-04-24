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«Если сосёт под ложечкой и сердце потряхивает…» Никитин — о чемпионском окне «Локомотива»

«Если сосёт под ложечкой и сердце потряхивает…» Никитин — о чемпионском окне «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о чемпионском окне ярославского клуба. «Локомотив» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Гагарина, проиграв два финала.

— На сколько простирается чемпионское окно «Локомотива»?
— Это зависит от того, как сейчас у ребят в раздевалке состояние. Если они удовлетворены, что были финалистами, то это проблема. Если сосёт под ложечкой и сердце потряхивает, тогда…» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Первый раз в истории «Локомотива» клуб участвовал в финале Кубка Гагарина в дебютном сезоне КХЛ. Тогда в 2009 году ярославцы в семиматчевой серии уступили казанскому «Ак Барсу». Никитин проиграл три из четырёх финальных серий КХЛ.

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