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Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров стали обладателями КГ и как игроки, и как тренеры

Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров стали обладателями КГ и как игроки, и как тренеры
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Сегодня, 24 апреля, в Ярославле прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, легенда «Металлурга» Сергей Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры. В данный момент оба бывших хоккеиста трудятся в тренерском штабе «Магнитки».

Отметим, что первым аналогичного достижения добился Виктор Козлов – в 2011-м он стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м – как тренер «Металлурга».

Магнитогорцы стали чемпионами КХЛ в третий раз в своей истории.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Силантьев, Минулин) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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