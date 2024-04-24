Сергей Мозякин и Ярослав Хабаров стали обладателями КГ и как игроки, и как тренеры

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, легенда «Металлурга» Сергей Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры. В данный момент оба бывших хоккеиста трудятся в тренерском штабе «Магнитки».

Отметим, что первым аналогичного достижения добился Виктор Козлов – в 2011-м он стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м – как тренер «Металлурга».

Магнитогорцы стали чемпионами КХЛ в третий раз в своей истории.