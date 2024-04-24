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Во второй раз в истории КХЛ финал закончился со счётом 4-0, оба — с участием Никитина

Во второй раз в истории КХЛ финал закончился со счётом 4-0, оба — с участием Никитина
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Во второй раз в истории КХЛ финал закончился со счётом 4-0. Примечательно, что оба они были проведены с непосредственным участием Игоря Никитина. Нынешний финал специалист проиграл в качестве главного тренера ярославского «Локомотива». В сезоне-2018/2019 Никитин возглавлял ЦСКА и одержал с армейцами сухую победу в финале Кубка Гагарина над «Авангардом».

Ещё два финала Кубка Гагарина Никитин проиграл в качестве главного тренера московских армейцев в пяти и шести матчах.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Силантьев, Минулин) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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