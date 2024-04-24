Во второй раз в истории КХЛ финал закончился со счётом 4-0, оба — с участием Никитина

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Во второй раз в истории КХЛ финал закончился со счётом 4-0. Примечательно, что оба они были проведены с непосредственным участием Игоря Никитина. Нынешний финал специалист проиграл в качестве главного тренера ярославского «Локомотива». В сезоне-2018/2019 Никитин возглавлял ЦСКА и одержал с армейцами сухую победу в финале Кубка Гагарина над «Авангардом».

Ещё два финала Кубка Гагарина Никитин проиграл в качестве главного тренера московских армейцев в пяти и шести матчах.