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«Опустошение, тяжёлый путь проделан». Разин — о первых эмоциях после чемпионства

«Опустошение, тяжёлый путь проделан». Разин — о первых эмоциях после чемпионства
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина. Ранее в своей карьере специалист никогда не проходил дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

— Успели осмыслить вашу победу?
— Чувство радости уже не такое сильное, как было в первые минуты. Сейчас скорее опустошение, такой тяжёлый путь проделан.

— Когда поняли, что выиграете трофей?
— Когда сирена прозвучала.

— Ключевой момент, который включил уверенность?
— Была важная вторая игра, когда мы выиграли. Сегодня было видно, что ребята способны победить, хотя мы уступали, когда мы сравняли в концовке второго периода, ребята поверили в себя.

— В Набокова верили?
— Я в него верил в самого начала, – сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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