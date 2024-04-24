«Опустошение, тяжёлый путь проделан». Разин — о первых эмоциях после чемпионства

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина. Ранее в своей карьере специалист никогда не проходил дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

— Успели осмыслить вашу победу?

— Чувство радости уже не такое сильное, как было в первые минуты. Сейчас скорее опустошение, такой тяжёлый путь проделан.

— Когда поняли, что выиграете трофей?

— Когда сирена прозвучала.

— Ключевой момент, который включил уверенность?

— Была важная вторая игра, когда мы выиграли. Сегодня было видно, что ребята способны победить, хотя мы уступали, когда мы сравняли в концовке второго периода, ребята поверили в себя.

— В Набокова верили?

— Я в него верил в самого начала, – сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.