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«Локомотив» установил антирекорд результативности в финалах Кубка Гагарина

«Локомотив» установил антирекорд результативности в финалах Кубка Гагарина
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Сегодня, 24 апреля, в Ярославле прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, за все четыре матча серии ярославцы смогли забросить всего три шайбы. Это худший результат в истории финалов Кубка Гагарина. Предыдущий антирекорд принадлежал «Авангарду», который в финальной серии 2024 года, так же в четырёх играх, лишь четыре раза поразил ворота ЦСКА.

Напомним, «Локомотив» ни разу не становился обладателем Кубка Гагарина с момента учреждения КХЛ, однако дважды (с учётом этого года) уступал в финалах.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Силантьев, Минулин) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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