«Локомотив» установил антирекорд результативности в финалах Кубка Гагарина

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, за все четыре матча серии ярославцы смогли забросить всего три шайбы. Это худший результат в истории финалов Кубка Гагарина. Предыдущий антирекорд принадлежал «Авангарду», который в финальной серии 2024 года, так же в четырёх играх, лишь четыре раза поразил ворота ЦСКА.

Напомним, «Локомотив» ни разу не становился обладателем Кубка Гагарина с момента учреждения КХЛ, однако дважды (с учётом этого года) уступал в финалах.