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Андрей Разин рассказал, ожидал ли он 4-0 в финале Кубка Гагарина

Андрей Разин рассказал, ожидал ли он 4-0 в финале Кубка Гагарина
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не ожидал победы со счётом 4-0 в финале Кубка Гагарина над «Локомотивом».

— Ожидали 4-0 в серии?
— Нет, конечно. Я думал, будет тяжёлая серия.

— У вас много игроков из «Северстали», много молодых игроков, у них не так много кубкового опыта
— Мы не разделяем коллектив, он единый. Ребята работали со мной в Череповце, но у нас никто об этом не думает, не говорит, у нас собрался хороший победный коллектив.

— А почему в Череповце не получалось так далеко проходить?
— Мы взяли тех, кто играл в Череповце, они сыграли важную роль, не ключевую. В Череповце не оказалось таких.

— Как праздновать будете?
— Ой, об этом не буду думать, – сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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