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«Это нереально!» Шведский защитник Пресс поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина

«Это нереально!» Шведский защитник Пресс поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина. В финальной серии магнитогорский клуб обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

«Это не первый мой титул в карьере, я ещё в Финляндии выигрывал. Но это круто! В этот раз были болельщики на игре, так что всё по-другому. Ощущения отличные. Кто бы что ни говорил, с болельщиками всё совсем по-другому. Неважно, на выезде ты играешь или дома, с ними совсем по-другому. И сделать это сейчас, учитывая то, как мы играли в плей-офф, мы играли нереально. И даже сегодня на арене были наши болельщики, так что это нереально разделить эту победу с ними», — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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