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«Вот что бывает, когда…» Пресс рассказал, что делает Разина особенным тренером

«Вот что бывает, когда…» Пресс рассказал, что делает Разина особенным тренером
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс заявил, что тренерский штаб Андрея Разина хорошо подобрал коллектив, а игроки слушаются специалиста. Шведский защитник ранее вместе с Разиным выступал за «Северсталь».

«В «Металлурге» Разин старался поставить такой же хоккей, как в «Северстали». Мы там провели пару хороших сезонов, в плей-офф, конечно, не смогли достичь цели. Но мы здесь играли в похожий хоккей, и с этой командой это сработало, и мы дошли до победного конца.

Тяжело вот так сразу сказать, что делает Разина таким особенным. С ним ребята играют, он очень требовательный. Вот что бывает, если правильно подобрать коллектив и когда люди его слушаются», — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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