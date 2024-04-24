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Тренер «Металлурга» оценил перспективы Набокова в НХЛ

Тренер «Металлурга» оценил перспективы Набокова в НХЛ
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Тренер вратарей магнитогорского «Металлурга» Клемен Мохорич, после победы «сталеваров» в Кубке Гагарина-2024, ответил на вопрос о перспективах в НХЛ своего голкипера Ильи Набокова, признанного MVP завершившегося плей-офф.

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Магнитка» обыграла на выезде «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии (2:1) и выиграла главный трофей КХЛ в третий раз в своей истории.

«Вижу ли в нём звезду НХЛ в будущем? Да, я думаю. Он должен продолжать, не успокаиваться. Но я знаю его характер, этого не будет.

Был ли уверен, что он в первый же год так выдаст в плей-офф? Это просто росло с начала сезона, если честно, с начала сезона я не знал, что ждать от нашей молодой команды вообще. В ноябре это всё сложилось, начали думать, что нам может повезти. У нас есть хороший микс молодых и опытных, я до сих пор в шоке, как Илья справился с нагрузкой и всем рок-н-роллом около хоккея в России», — сказал Мохорич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Силантьев, Минулин) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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