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Пресс: не ожидал такого счёта в финале с «Локомотивом». Всё было гораздо ближе, чем 4-0

Пресс: не ожидал такого счёта в финале с «Локомотивом». Всё было гораздо ближе, чем 4-0
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс заявил, что счёт 4-0 в финальной серии с «Локомотивом» стал для него сюрпризом. Швед считает, что такой счёт не отражает реальный уровень борьбы, а ярославский клуб мог выиграть один или два матча.

«Не ожидал, что будет 4-0. «Локомотив» — чертовски хорошая команда. Если посмотреть на матчи, то всё было гораздо ближе, чем 4-0. Мы каждый матч выиграли в один гол, у них великолепная команда. Да, серия была гораздо ближе, «Локомотив» легко мог выигрывать один или два из этих матчей. Но это плей-офф, за нас сыграли отскоки, а нужные люди в нужный момент решали моменты. Я не ожидал 4-0, но мы это сделали и очень этому рады», — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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