Егор Яковлев назвал ключевой момент финала КХЛ с «Локомотивом»

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, пропустивший финальную серию Кубка Гагарина-2024 с «Локомотивом» (4-0) из-за травмы, назвал ключевой момент финала, после которого он осознал, что именно его команда обязана поднять над головой главный трофей КХЛ.

«Ключевой момент серии или момент, когда пришло осознание, что надо дожимать? Наверное, третий матч», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, магнитогорцы обыграли на выезде «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и стали обладателями Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбуржский «Автомобилист».