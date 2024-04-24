Пресс после победы в Кубке Гагарина назвал поворотный момент в сезоне «Металлурга»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс считает, что поворотным моментом сезона для магнитогорского клуба стала серия поражений в середине регулярного чемпионата. «Металлург» в финале Кубка Гагарина обыграл «Локомотив» в четырёх матчах.

«Не знаю, был ли поворотный момент в этой серии. Мы просто сразу постарались вдавить газ в пол, и у нас получилось. А поворотный момент сезона… Трудно сказать. Была у нас серия поражений из пяти или шести матчей. Тогда все осознали, что мы — не такие, пора собраться и что-то с этим сделать. И после этого мы выиграли девять или десять матчей подряд. Если и был поворотный момент в сезоне, то это был он. Мы взяли себя в руки и начали побеждать», — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.