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Пресс после победы в Кубке Гагарина назвал поворотный момент в сезоне «Металлурга»

Пресс после победы в Кубке Гагарина назвал поворотный момент в сезоне «Металлурга»
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс считает, что поворотным моментом сезона для магнитогорского клуба стала серия поражений в середине регулярного чемпионата. «Металлург» в финале Кубка Гагарина обыграл «Локомотив» в четырёх матчах.

«Не знаю, был ли поворотный момент в этой серии. Мы просто сразу постарались вдавить газ в пол, и у нас получилось. А поворотный момент сезона… Трудно сказать. Была у нас серия поражений из пяти или шести матчей. Тогда все осознали, что мы — не такие, пора собраться и что-то с этим сделать. И после этого мы выиграли девять или десять матчей подряд. Если и был поворотный момент в сезоне, то это был он. Мы взяли себя в руки и начали побеждать», — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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