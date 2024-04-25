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Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ

Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ
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Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Суммарно матчи этого розыгрыша посетили 751 703 зрителя.

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне-2022/2023. Тогда на матчи плей-офф КХЛ пришли 729 876 зрителей.

Также нынешний плей-офф стал рекордным по средней посещаемости (9396). Предыдущее достижение по этому показателю было установлено в сезоне-2018/2019 – 8 659 зрителей. Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате также был установлен новый рекорд средней посещаемости — 6622 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/2020 (6492 зрителя).

Обладателем Кубка Гагарина сезона-2023/2024 стал магнитогорский «Металлург», который в финальной серии в четырёх матчах обыграл ярославский «Локомотив».

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