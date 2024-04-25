«Команда „Металлург“ показала зубы». Алексей Морозов — о серии финала со счётом 4-0

Президент КХЛ Алексей Морозов признался, что не ожидал такой быстрой развязки финала и заявил, что «Металлург» смог «показать зубы» в борьбе за титул.

«Честно, не ожидал 4-0 в финале, всё-таки «Локомотив» — очень хорошая, сильная и интересная команда, которая здорово играла на протяжении всего плей-офф. Никитин – очень опытный тренер, который много матчей провёл в КХЛ и побеждал в плей-офф. Но молодая и амбициозная команда «Металлург» показала зубы и показала, что имена и предыдущие заслуги на данный момент не имеют значения. Имеет значение то, кто лучше подготовился и кто больше этого хочет», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, ярославский «Локомотив» в первом раунде плей-офф одолел московский ЦСКА, прошлогодних победителей Кубка Гагарина, со счётом 4-1 в серии. С «Авангардом» им пришлось побороться, доведя серию до семи матчей, а в полуфинале «Локомотив» разгромил трактор четырьмя победами подряд. В финал ярославцы вышли на десять дней раньше, чем их уральские соперники.