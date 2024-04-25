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«Да какой ассистент тренера!» Яковлев — о своей роли в финале Кубка Гагарина

«Да какой ассистент тренера!» Яковлев — о своей роли в финале Кубка Гагарина
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Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что проще играть в хоккей, чем наблюдать за ним в качестве тренера. Защитник пропустил финальную серию Кубка Гагарина-2024 с «Локомотивом» (4-0) из-за травмы и исполнял функции одного из помощников главного тренера «Металлурга».

— Первый титул в качестве ассистента тренера, какие эмоции?
— Да какие… Да какой ассистент тренера! Ощущения классные, когда выполняешь свою мечту, это всегда дорогого стоит. Нужно время для осознания.

— Больше нервов выигрывать на льду или на скамейке?
— Конечно, проще играть, чем стоять и смотреть за всем этим, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Яковлев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Впервые этот трофей защитник выиграл в 2017 году в составе СКА.

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