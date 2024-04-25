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«Нет, конечно!» Яковлев рассказал, ожидал ли он победы 4-0 в финале Кубка Гагарина

«Нет, конечно!» Яковлев рассказал, ожидал ли он победы 4-0 в финале Кубка Гагарина
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Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что не ожидал сухой победы в финале Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом». Защитник пропустил финальную серию из-за травмы и находился на скамейке магнитогорского клуба в качестве одного из помощников главного тренера «Металлурга».

— Ожидали 4-0?
— Нет, конечно, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Яковлев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Напомним, сегодня, 24 апреля, магнитогорцы обыграли на выезде «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и стали обладателями Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбуржский «Автомобилист».

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