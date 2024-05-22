Суперзвёзды, глубина или структура? Как четыре лучшие команды НХЛ могут взять Кубок Стэнли

«Золушек» в финальную стадию Кубка Стэнли не завезли. Три победителя дивизионов прошли дальше, четвёртый вылетел из второго раунда в седьмом матче, проиграв команде со второго места дивизиона. С одной стороны, это сделало первый раунд чуть ли не самым скучным в постлокаутное время, но, с другой стороны, второй раунд получился искрящим и интересным. Теперь мы вправе ждать этого же сценария и от финалов конференции. Кстати, а кто в них сыграет?

«Эдмонтон»

После неудачного старта сезона «Ойлерз» меняют главного тренера и назначают на этот пост новичка. Молодой тренер моментально оживляет игру команды, которая накатывает на финиш регулярки в прекрасной форме. В первом раунде «Эдмонтон» обыгрывает «Лос-Анджелес», а во втором проходит другую команду из Канады, причём это происходит на фоне массовой критики игры вратарской бригады команды. Думали, это пересказ нынешнего сезона? Верно — но это ещё и сценарий чемпионата-2021/2022. Тогда в финале конференции «Эдмонтон» получил довольно безнадёжные 0-4 от «Колорадо».

Коннор Макдэвид Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

За несколько лет «Ойлерз» изменились. Зак Хайман превратился в абсолютно беспощадную машину для собирания голов, которые кажутся лёгкими, но для их забивания ещё надо оказаться в правильном месте в правильное время. Эван Бушар — не просто человек, который в большинстве отдаёт шайбу Макдэвиду, но ещё и идеально ищет пути для броска, которые не успевают перекрыть чужие защитники. Кроме того, в команде 2022-го не было такого защитника-универсала, как Маттиас Экхольм, а нижние звенья воспринимаются не как набор случайных людей, которые получают игровое время, пока связка МакДрай переводит дух.

Впрочем, и давние родимые пятна никуда не делись. Команда слишком зависит от своего большинства, перекрыть которое пока возможным не представляется: все пять опций выглядят опасными. Но вот серию «Вегасу» в прошлом году команда проиграла чисто в равных составах, где «Ойлерз» за шесть матчей забили лишь девять раз. И «Даллас» с его глубиной атаки, сильной по именам защитой и умением сыграть в обороне выглядит командой, которая может воспользоваться теми же сильными сторонами, что и «Вегас».

«Даллас»

Теперь уже и в России знают, что Флорида — это налоговый рай, где благодаря отсутствию местных налогов хоккеистам можно платить чуть меньше, чем в условном штате Миссури. Но и в Техасе налог штата тоже отсутствует, что позволяет молодым лидерам команды типа Миро Хейсканена и Джейсона Робертсона брать контракты чуть меньше рынка. Полмиллиона туда, полмиллиона сюда — хватает на то, чтобы взять на $ 3 млн Мэтта Дюшейна. Таким макаром «Даллас» в третий раз за пять сезонов оказывается в топ-4 НХЛ, сколачивая очень глубокую команду — помогают и удачные выборы вне топа драфта.

Крис Танев Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Прямо об этом никто не говорил, но одной из важнейших причин проигрыша «Далласа» в прошлогоднем финале Запада стали ошибки Райана Сутера, который в 38 лет уже не совсем тянул играть по 23 минуты за матч. Проблема была решена приглашением на дедлайне одного из лучших домоседов лиги Криса Танева. Во втором раунде Танев был основным защитником, выходившим против Маккиннона, и за почти 70 минут Натан и его партнёры родили лишь один гол. В первом раунде во время игры Криса «Вегас» не забил ни разу. Именно такой персональщик и нужен, чтобы противостоять Макдэвиду?

Что может сказаться против «Далласа»? Их путь в западный финал: противостоять двум последним чемпионам НХЛ в затяжных сериях — это нелегко, и «Флорида» в прошлом году совсем сдулась после сложного восточного плей-офф. Кроме того, меньшинство у «звёзд» совсем печальное — менее 70% нейтрализации, и с сохранением такого процента преимущество в равных составах может пропасть.

«Флорида»

13 хоккеистов этого состава становятся свободными агентами летом — это показатель даже круче, чем у «Каролины», которая точно не будет такой же сильной. Конечно, в числе этой чёртовой дюжины есть и арендованные под плей-офф ребята, но для большинства из них этот плей-офф должен стать сильнейшей мотивацией. Сложно даже сказать, у кого глубже состав: у «Далласа», который в третьем звене выпускает вечную связку Бенн — Сегин, или у «пантер», которые могли позволить себе роскошь выпускать в третьем звене Тарасенко.

Сильная сторона «Флориды» осталась неизменной Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

Сильная сторона «Флориды» осталась неизменной с прошлого плей-офф — это удушающий прессинг. Этим форчеком команда Мориса перекрыла весь воздух «Тампе», когда закрывала Кучерова двойной опекой и гасила многие попытки разогнать атаку уже в средней зоне. С «Бостоном» получилось примерно то же самое: после удара под дых в первой игре «Флорида» перестроилась и трижды не давала «мишкам» пройти отметку хотя бы в 20 бросков за матч. Правда, у обоих соперников «пантер» был слишком большой разрыв в линиях, у одних атака явно превосходила оборону, у других, особенно после травмы Маршана, наоборот.

Явного недостатка у этой «Флориды» тоже не просматривается. Если в прошлом финале в защите играли люди, которых до этого утаскивали с драфта отказов, то сейчас грамотная работа на рынке свободных агентов закрыла эти прорехи. «Есть немало случаев, когда команда после проигранного финала откатывается через год, но «Флорида» явно учла урок прошлого сезона и вернулась ещё голоднее, чем была. Эта команда построена для плей-офф, и в этой серии одна отличная команда выиграет, а другая отличная команда проиграет», — заявил оставшийся анонимным скаут НХЛ The Athletic.

«Рейнджерс»

Если «Флорида» делает себе имя прессингом сейчас, то Питер Лавиолетт делал это в прошлом. Его «Нэшвилл» в 2017-м сенсационно попал в финал во многом как раз за счёт качественного форчека и системной обороны. Сейчас осталась системная оборона — и тренер, который десятилетие назад протестовал против «откатной» системы 1-3-1, с удовольствием применяет её в команде, которую вывел в восточный финал.

Питер Лавиолетт Фото: Lynne Sladky/AP Photo/ТАСС

Именно Лавиолетт называется человеком, который изменил всё. «Рейнджерс» Жерара Галлана критиковались за свою мягкость и готовность подставить вторую щёку — и действительно, вылететь от максимального не плей-оффного «Нью-Джерси» надо было ещё умудриться. Теперь игроки «Рейнджерс» в каждом интервью говорят про «структуру», которая видна не только в игре команды, но и в тренировках, но и в подготовке к каждому конкретному сопернику. Ключевое различие отметил главный хоккейный журналист Нью-Йорка Ларри Брукс: «Два года назад они боялись лезть на пятак — а теперь доминируют в «краске».

Символ этих «Рейнджерс» — копающий три гола за период Крис Крайдер: теперь смешно вспоминать, как фанаты «Рейнджерс» жалели о его дорогостоящем продлении после получения возможности выбрать Лафреньера на драфте. Но даже непутёвый первый номер этой весной играет совсем иначе — как и большинство молодых игроков команды, которые за два года заматерели. Ну и в конечном счёте игра этих «Рейнджерс» зависит от Игоря Шестёркина, который остановил туповатое, но упрямое нападение «Каролины».