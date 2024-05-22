Шестёркин или Бобровский? Выбираем первого! Прогноз «Чемпионата» на полуфинал плей-офф НХЛ

В борьбе за Кубок Стэнли осталось всего четыре команды, и уже ясно, что трофей достанется клубу, ни разу не становившемуся чемпионом как в минимум XXI веке. Кто же сойдётся в решающей битве за титул? Предполагает хоккейный отдел «Чемпионата»:

«Рейнджерс» — «Флорида»

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

Ожидается отличная серия – вот всё, что хочется сказать, не пускаясь в какие-то прогнозы и рассуждения. Её украшением станет дуэль российских вратарей, а в финал выйдет та команда, которой больше повезёт, так как по качеству игроков в линиях, по глубине состава «Рейнджерс» и «Флорида» вполне себе равны. «Синерубашечники» ещё и получили своевременный щелчок по носу от «Каролины», а так бы заходили в финал конференции с высоко поднятыми носами, что неминуемо сказалось бы в негативную для них сторону.

Если же выбирать, то в финале вижу именно «Рейнджерс». Фактор домашней площадки может сыграть роль, плюс лично мне не хочется терять команду из Нью-Йорка до самого конца этого плей-офф.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Рейнджерс»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Ещё до начала плей-офф состав участников финала Восточной конференции просматривался многими журналистами и экспертами. «Флорида» уже в прошлом сезоне показала себя во всей красе, добравшись до финала Кубка Стэнли. «Рейнджерс» угадали с новым главным тренером, проделали работу над ошибками и выдают блистательный сезон – один из лучших в истории клуба. Российское противостояние вратарей станет визитной карточкой третьего раунда плей-офф. И здесь определённый перевес наблюдается на стороне Игоря Шестёркина. В остальных же линиях команды примерно равны. Преимущество домашнего льда также играет за команду Питера Лавиолетта. Она и должна делать шаг в финал Кубка Стэнли. Другого такого шанса на титул у «синерубашечников» в обозримом будущем может и не быть, ведь костяк команды не становится моложе.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Рейнджерс»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Эта серия определённо должна стать украшением Кубка Стэнли и, пожалуй, теневым финалом — кажется, что именно победитель этой пары в итоге поднимет трофей над головой. «Рейнджерс» и «Флорида» на сегодняшний день являются абсолютно равными соперниками, и исход серии будет ещё больше, чем обычно, зависеть от мелочей. Будет интересно наблюдать за дуэлью российских вратарей, которые пока не давали ни малейшего повода усомниться в своих способностях по ходу этого плей-офф. Поскольку преимущество домашней площадки будет за «синерубашечниками», то назову безумие «Мэдисон Сквер Гарден» решающим фактором, который поможет нью-йоркцам добыть победу в седьмом матче.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Рейнджерс»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

«Рейнджерс», конечно, хороши. Ничего, что дали «Каролине» вернуться в серию – было бы странно, если бы такая сильная команда, как «ураганы», проиграла вообще без шансов. Зато в нужный момент в шестом матче команда Питера Лавиолетта сработала безжалостно.

Всем хороши «Рейнджерс», ничего не скажешь, но ведь «Флорида» ничем не хуже! У неё тоже есть свои Крайдеры, Панарины, Трубы и Шестёркины. И чувство недосказанности за прошлый год, когда они проиграли финал Кубка Стэнли. Это должна быть захватывающая серия, и мои симпатии в ней будут на стороне «Пантерз».

Прогноз: 4-2 в серии пользу «Флориды»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

«Рейнджеры» слишком рано почувствовали вкус победы и едва не упустили серию с «Каролиной» с 3-0. Команда Артемия Панарина демонстрирует интересный хоккей, но, по ощущениям, во всём плей-офф играет лишь короткими отрезками (и в большинстве). Удивительно, но это до сих пор срабатывало. Тем не менее сейчас им предстоит сыграть с мощной «Флоридой». «Пантеры» знают, как выносить соперников в силовой игре, как отдавать всё до последней капли. А ещё у них есть сумасшедше играющий Сергей Бобровский. А значит, есть и шансы.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Флориды»

Матч «Рейнджерс» — «Флорида» Фото: Peter K. Afriyie/AP Photo/ ТАСС

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

Обе команды затратили шесть матчей для того, чтобы выйти в следующий раунд. На этом сходства заканчиваются. Если «Флорида» полностью контролировала ситуацию всю серию и логично переиграла более слабого оппонента, то «Рейнджерс», усевшиеся на американские горки, едва не довели дело до седьмой игры, где фаворитами они вряд ли были бы. За «пантер» в этой серии говорит более глубокий состав, который фокус внимания соперника делает более мутным. За «синерубашечников» большинство и вратарь. Да, Шестёркин пока выглядит лучше Бобровского. Команды уйдут в седьмой матч, где победят обладатели Президентского кубка.

Прогноз: 4-3 в серии пользу «Рейнджерс»

«Даллас» — «Эдмонтон»

Лев Лукин

В двух предыдущих раундах я ставил на соперников «Далласа», а «звёзды» – вот они, в финале конференции. Специалисты отмечают сбалансированность команды из Техаса, шикарную глубину нападения, что и позволило «Старз» последовательно расправиться с чемпионами двух последних сезонов. Значит ли это, что сейчас настало время самого «Далласа»?

«Звёзды» будут фаворитами в серии с «Эдмонтоном», но у «Ойлерз» в составе – лучшие хоккеисты современности, которые постепенно обрастают кубковым характером. Да, крайне нестабильное состояние последнего рубежа может сыграть с «нефтяниками» злую шутку, но всё же хочется увидеть первый финал Кубка Стэнли Макдэвида и Драйзайтля. А если хочется, то никто не запретит мне снова поставить на поражение «Далласа».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Сергей Емельянов

За «Даллас» в этой серии играет куда бо́льшая глубина состава. Тренерский штаб Питера Дебура может рассчитывать на все четыре тройки, тогда как в «Эдмонтоне» разница между лидерами и массовкой уж слишком велика. В предыдущих раундах исполнительское мастерство звёзд «нефтяников» играло решающую роль, но сейчас им будет противостоять один из лучших вратарей мира, чего не скажешь о голкиперах предыдущих соперников «Ойлерз» в нынешнем плей-офф. Дисциплина и малое количество удалений – вот главный залог успеха, который «Старз» должны перенести на финал Запада. Если «звёзды» будут играть с таким количеством удалений, как в шестом матче с «Колорадо», то Коннор Макдэвид и Ко останутся без своего главного козыря и преимущество «Далласа» проявится ещё сильнее.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Далласа»

Дмитрий Сторожев

До начала плей-офф я не видел «Даллас» в финале Кубка Стэнли, учитывая сложный путь который ожидал «звёзд». Но они обыграли двух предыдущих обладателей трофея, связали одного из лучших бомбардиров сезона Натана Маккиннона, который за пределами первого матча серии не показал ничего выдающегося, и продемонстрировали характер, который помог им переломить складывавшийся не лучшим образом решающий матч в Денвере.

Теперь именно «Старз» выглядят фаворитом в финале Запада. Нападение «Эдмонтона», без сомнений, является мощнейшим, но техасцы продемонстрировали, что могут играть против лучших исполнителей. Ну и, конечно, вратарский вопрос — Джейк Эттингер в несколько раз сильнее всех вратарей «нефтяников», вместе взятых. Иногда игра «Далласа» до ужаса скучна и прямолинейна, но это пока что приносит результат. Конечно, финал с «Ойлерз» был бы более смотрибельным, но что-то говорит, что в решающей серии сыграют «звёзды», и пройдут они туда довольно убедительно.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Далласа»

Елена Кузнецова

Четыре лучших бомбардира плей-офф прямо сейчас – игроки «Эдмонтона», но даже это меня не убеждает. Они семь матчей мучились с «Ванкувером», который должны был проходить с закрытыми глазами. «Косаткам» удалось и Макдэвида в трёх матчах из четырёх оставить без очков, и с номинально третьим вратарём и без одного из ведущих игроков едва не отыграться с 0:3 в решающей седьмой встрече. И пусть сейчас на «нефтяников» молится вся Канада, но не выглядят они командой, достойной финала.

В отличие от «Далласа». Да, где-то им немного повезло с тем, что на «Колорадо» по ходу серии посыпались такие проблемы, от которых те не смогли оправиться. Но и без этого они были достойны прохода дальше – во втором раунде проснулись лидеры и наконец в полной мере заработала глубина состава, плюс Джейк Эттингер выглядит не в пример сильнее Стюарта Скиннера. Жду, что «звёзды» выйдут в свой второй финал за последние четыре года.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Далласа»

Владимир Лаевский

«Старз» неожиданно легко прошли «Колорадо», который считался безоговорочным фаворитом серии. Команда сыграла уверенно, где-то помогло везение, да и теневые лидеры под предводительством Евгения Дадонова вовремя включились. «Эдмонтон» же усложнил себе жизнь, сыграв неуверенно в половине матчей с «Ванкувером». Да и Макдэвид очень не вовремя затих. Однако «нефтяники» показали характер, воспользовались шансами и показали, что у них есть ещё один лидер — Леон Драйзайтль. Так что либо «Ойлерз» совершат сенсацию этого плей-офф и выйдут в финал, зарядившись энергией после героически вытащенной серии с «Кэнакс», либо окончательно расклеятся и пропустят дальше «шерифов».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Максим Макаров

На данный момент в бомбардирской гонке топ-4 занимает славный квартет из «Эдмонтона», а лидерство в гонке снайперов держит ещё один игрок из «Ойлерз». Но что там за этими пятью спинами? На самом деле, туда лучше не смотреть. Боттом-6 «нефтяников» по-прежнему оставляет желать лучшего. У «Далласа» ситуация обратная. Там порой не разберёшь, из какого звена игрок: первого или четвёртого. Играет ли этот факт в пользу «звёзд»? Однозначно – да. Как цельная конструкция команда Дебура выглядит просто лучше. Присовокупим ещё и то, что у спецбригады большинства во главе с Макдэвидом начали возникать проблемы в концовке серии с «Ванкувером», и становится совсем грустно. Но игра в неравных составах, вероятно, наладится, однако хватит этого только на то, чтобы зацепить два матча.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Далласа»

Таблица прогнозов журналистов «Чемпионата»