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Результаты четвертьфиналов ЧМ-2024 по хоккею, обзоры матчей, видео голов, расписание полуфиналов, сетка плей-офф

США – 64 года без побед, Финляндия отмучилась. Итоги четвертьфиналов ЧМ-2024 по хоккею
Денис Лутченко
Результаты четвертьфиналов ЧМ-2024 по хоккею
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Чехи вышли в полуфинал домашнего турнира, Швейцария снова нацеливается на сенсацию.

23 мая в Чехии на чемпионате мира по хоккею состоялись четвертьфинальные матчи. Коротко рассказываем о каждом из них.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
6 : 3
Словакия
1:0 Макканн (Парэйко) – 02:45     2:0 Дюбуа (Байрэм, Таварес) – 04:15     2:1 Цегларик (Слафковски) – 07:56     3:1 Пол (Бедард, Гюнтер) – 23:48     4:1 Гюнтер (Пол, Хагель) – 46:20     5:1 Танев (Сиверсон, Мерсер) – 46:40     5:2 Келемен (Регенда) – 47:08     5:3 Гривик (Гудачек, Немец) – 56:57 (pp)     6:3 Пол – 59:10 (en)    

Канадцы лихо начали игру со словаками, организовав два быстрых гола и буквально смяв команду Крэйга Рэмзи. Европейцы вернулись в матч благодаря курьёзу, но в дальнейшем не возникало никаких сомнений по поводу победителя. «Кленовые» повели 5:1, потом чуть расслабились (но совсем не так, как в легендарной игре с австрийцами в группе) и в результате закрыли встречу со счётом 6:3. Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 1
Германия
1:0 Берчи – 07:22 (sh)     2:0 Хишир (Зигенталер, Фиала) – 16:28     2:1 Кагун (Стаховяк) – 31:33 (pp)     3:1 Берчи (Тюркауф, Зигенталер) – 59:02 (en)    

А вот другие сборные с пьедестала ЧМ-2023 нынешний турнир уже завершили. Латвия не попала в плей-офф, а немцы проиграли в четвертьфинале Швейцарии. «Крестоносцы» повели 2:0 в первом периоде, причём открыл счёт Кристоф Берчи в меньшинстве. Игра шла под контролем швейцарцев, но гол Доминика Кагуна в середине игры взбодрил немцев. Впрочем, больше огорчить Леонардо Дженони у бундестим так и не вышло, а Берчи в конце матча оформил дубль, поразив пустые ворота. Швейцария впервые с ЧМ-2018 вышла в полуфинал, где сыграет с Канадой.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
2 : 1
ОТ
Финляндия
1:0 Далин (Лундестрём, Рэймонд) – 55:02     1:1 Бьёрнинен (Пуустинен, Лехтонен) – 59:02     2:1 Эрикссон Эк – 65:54 (pp)    

Шведы и финны сыграли довольно скучный матч, в котором все основные события пришлись на концовку. Лишь на 56-й минуте Расмус Далин открыл счёт, после чего финны, безропотно игравшие вторым номером, вдруг мгновенно перестроились, перешли в атаку и в конце концов добились своего: Бьёрнинен сравнял счёт за 58 секунд до сирены. Финны были близки к великому отскоку (на этом турнире они выглядели просто ужасно), а шведы – к очередному бесхарактерному кубковому поражению после идеального группового этапа. Но всё-таки «Тре Крунур» забрали своё. В овертайме Эрикссон Эк быстро реализовал большинство и отправил финнов в заслуженный отпуск, а свою сборную — в полуфинал.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Окончен
0 : 1
Чехия
0:1 Заха (Шпачек, Червенка) – 26:39 (pp)    

Сборная США, собравшая весьма интересный состав на этот ЧМ, бездарно провела четвертьфинал с чехами, и многие адресуют вопросы к главному тренеру американцев Джону Хайнсу, неважнецки распорядившемуся подручным материалом. Хозяева же турнира одержали победу в сложившемся годами стиле: сыграли строго от печки и нашли момент для единственного гола.

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1:0 — сборная США продолжает удивительную серию без побед на чемпионатах мира – она тянется уже 64 года! А чехи вышли в полуфинал домашнего турнира, где сыграют со шведами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Расписание полуфиналов ЧМ-2024 по хоккею

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 15:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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