США – 64 года без побед, Финляндия отмучилась. Итоги четвертьфиналов ЧМ-2024 по хоккею

23 мая в Чехии на чемпионате мира по хоккею состоялись четвертьфинальные матчи. Коротко рассказываем о каждом из них.

Канадцы лихо начали игру со словаками, организовав два быстрых гола и буквально смяв команду Крэйга Рэмзи. Европейцы вернулись в матч благодаря курьёзу, но в дальнейшем не возникало никаких сомнений по поводу победителя. «Кленовые» повели 5:1, потом чуть расслабились (но совсем не так, как в легендарной игре с австрийцами в группе) и в результате закрыли встречу со счётом 6:3. Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

А вот другие сборные с пьедестала ЧМ-2023 нынешний турнир уже завершили. Латвия не попала в плей-офф, а немцы проиграли в четвертьфинале Швейцарии. «Крестоносцы» повели 2:0 в первом периоде, причём открыл счёт Кристоф Берчи в меньшинстве. Игра шла под контролем швейцарцев, но гол Доминика Кагуна в середине игры взбодрил немцев. Впрочем, больше огорчить Леонардо Дженони у бундестим так и не вышло, а Берчи в конце матча оформил дубль, поразив пустые ворота. Швейцария впервые с ЧМ-2018 вышла в полуфинал, где сыграет с Канадой.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Шведы и финны сыграли довольно скучный матч, в котором все основные события пришлись на концовку. Лишь на 56-й минуте Расмус Далин открыл счёт, после чего финны, безропотно игравшие вторым номером, вдруг мгновенно перестроились, перешли в атаку и в конце концов добились своего: Бьёрнинен сравнял счёт за 58 секунд до сирены. Финны были близки к великому отскоку (на этом турнире они выглядели просто ужасно), а шведы – к очередному бесхарактерному кубковому поражению после идеального группового этапа. Но всё-таки «Тре Крунур» забрали своё. В овертайме Эрикссон Эк быстро реализовал большинство и отправил финнов в заслуженный отпуск, а свою сборную — в полуфинал.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Сборная США, собравшая весьма интересный состав на этот ЧМ, бездарно провела четвертьфинал с чехами, и многие адресуют вопросы к главному тренеру американцев Джону Хайнсу, неважнецки распорядившемуся подручным материалом. Хозяева же турнира одержали победу в сложившемся годами стиле: сыграли строго от печки и нашли момент для единственного гола.

1:0 — сборная США продолжает удивительную серию без побед на чемпионатах мира – она тянется уже 64 года! А чехи вышли в полуфинал домашнего турнира, где сыграют со шведами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Расписание полуфиналов ЧМ-2024 по хоккею