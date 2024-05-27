«А потом пришёл Волшебник». Реакция мира на триумф Чехии на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии — чемпион мира по хоккею. Спустя 14 лет «народны тим» вновь добралась до золотых наград мирового первенства, в четвёртый раз в истории добыв титул сильнейшей команды планеты на своём льду. Что говорят о финале ЧМ на родине победителей и в других странах? Передаём слово международной прессе.

«Идеальная кульминация чемпионата мира»

«Сегодня вечером на «О2-Арене» была написана ещё одна славная глава отечественного хоккея. Финал стал идеальной кульминацией почти трёхнедельной борьбы на чемпионате мира. Он был сыгран в самом быстром темпе, который когда-либо видели в Праге. Мотивация обеих команд была велика: чехи хотели отпраздновать победу дома, швейцарцы стремились к историческому золоту.

Матч двух боевитых команд шёл к напряжённой развязке. А потом пришёл он. Волшебник. Он отыграл три матча без заброшенных шайб, даже в полуфинале с семью голами шведам, но в нужный момент появился. Да, Давид Пастрняк! Его бросок на 51-й минуте принёс сборной Чехии золотую медаль. Благодаря великолепным сейвам Лукаша Достала и невероятной самоотдаче всех игроков команда выдержала финальный натиск швейцарцев, а после гола Давида Кемпфа в пустые ворота стало окончательно ясно, кому достанется золото — 2:0.

Это (в седьмой раз в истории) чемпионы мира! Увидимся в понедельник на Староместской площади…» — вот так отмечает чемпионство портал hokej.cz, который в конце как бы повторяет знаменитое «Все на Никольскую».

«Мы можем гордиться этим турниром»

На швейцарском портале Blick чувствуется горечь от очередного поражения в финале. Однако местные журналисты всё равно хорошо отзываются о своей команде: «И снова нет! Сборная Швейцарии в третий раз за 11 лет проигрывает в финале чемпионата мира по хоккею, на этот раз сборной Чехии. Дважды разбитые мечты о золотых медалях были на совести шведской сборной, но теперь же это сделали именно чехи. Хозяева турнира жаждали триумфа на протяжении последних 14 лет.

Звезда НХЛ Пастрняк привёл зрителей в экстаз своим голом. Капитан Йози не успел занять позицию, чтобы заблокировать бросок, а вратарь Дженони — чтобы поймать его. После такого для «золотой удачи» швейцарцам было необходимо забрасывать как минимум дважды. Однако гол в пустые ворота вызвал вторую волну эйфории. И сделал чешскую сказку о золоте реальностью.

В конце концов швейцарцы опять остались с серебряными медалями. Однако они всё равно являются победителями. Начиная от голкипера Дженони, который провёл один из величайших вратарских матчей в истории швейцарского хоккея в полуфинале с Канадой, до капитана Йози, неутомимого Берчи и энхаэловцев Хишира, Нидеррайтера и Фиалы.

Пускай команда Патрика Фишера не смогла одержать самую грандиозную победу на чемпионате мира, она всё равно провела выдающийся турнир. Турнир, которым мы можем гордиться».

«Об этом золоте будут говорить вечно за бокалом пива»

Давид Пастрняк свёл с ума целую страну, нанеся в третьем периоде характéрный точный бросок. Чешский национальный герой и суперзвезда набрал свое первое очко на чемпионате мира, а «золотой» гол создал волшебную легенду о золотой медали, о которой будут говорить вечно за бокалом классического чешского пенящегося пива.

Это был совершенно замечательный хоккейный матч, насыщенный событиями, со скоростью, борьбой и голевыми моментами. Команды шли к победе, не останавливаясь ни перед чем», — подвёл итоги финала шведский портал Aftonbladet.