Сразу шесть россиян — в топе лучших дуэтов в истории НХЛ! И даже одна русская связка

Дуэты — вот что делает хоккей лучше и красивее. Игроки создают «химию», понимают друг друга с полуслова и выдают красивые перформансы. А иногда — и крайне эффективные.

Журналист и статистик Daily Faceoff Пол Пидьютти составил топ-25 лучших дуэтов в истории НХЛ. Правила он сам пояснил, так что о них позже. Главное — в рейтинге оказались лучшие из лучших, эффективнейшие из эффективнейших. Настоящие легенды.

Причём в топ попали сразу шесть российских хоккеистов, двое из которых — в десятке лучших. Кто же там оказался?

«Эдмонтон» сейчас является императором НХЛ. Подшучивание над разваливающейся всего пять недель назад командой? Давняя история. Благодаря впечатляющей победной серии из 15 матчей «Ойлерз» быстро вернулись к статусу претендентов на Кубок Стэнли.

Несмотря на взлёты и падения в ходе девятилетнего партнёрства, лица франшизы Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль безжалостно доминировали в лиге. Сейчас идеальное время задать вопрос: какое место они занимают среди величайших дуэтов нападающих в истории НХЛ?

Правила

Для начала давайте установим некоторые основные правила:

Сколько времени они были вместе? Особый год или два мало скажет о них как о лучших в истории. 10 — слишком много: не так много дуэтов суперзвёзд смогли пережить травмы, обмены, испытание выходом на рынок свободных агентов и проблемы с эго. Так что мы сосредоточимся на лучшем периоде за пять сезонов вместе.

Как далеко назад мы заглянем? Мы ограничимся расширением НХЛ 1967 года. Полное уважение связкам Хоу — Линдсей и Халл — Микита, но лига из шести команд с неограниченным контролем игроков сегодня выглядит неузнаваемой.

Горди Хоу Фото: Getty Images

Может ли одна и та же команда иметь несколько дуэтов? Нет. Каждый дуэт должен существовать отдельно в течение отдельного пятилетнего периода.

Как мы их ранжируем? Мы начнём с определения каждой пары, набравшей не менее 90 очков (скорректированных с поправкой на эпоху) за пять сезонов вместе. Подумаем о доле очков, о том, сколько очков игрок принёс своей команде. Из 27 дуэтов, достигших этого уровня, каждый получает баллы, основанные на том, как будут выглядеть пять полных сезонов вместе.

Плей-офф?! Чтобы вознаградить успех в розыгрышах Кубка Стэнли, дуэт получает +2 очка за участие в финале и ещё +5 за то, что они пили из трофея в любой момент в период их партнёрства. Суммируем их максимальный результат и бонус за плей-офф и получаем рейтинг.

Сегодня мы подсчитываем топ-10 лучших.

Топ-10

10. Петер Форсберг и Джо Сакик («Колорадо Эвеланш»)

Разделение очков: Форсберг — 51%, Сакик — 49%.

Пятилетний пик: 1994-1999 (110 очков). Бонус за плей-офф — 2-1 (+16 очков).

Итог: 126 очков.

Эта культовая пара выгравировала свои имена на призе MVP (каждый), двух Кубках Стэнли и пяти электрических сериях в плей-офф с «Детройтом». Если бы не физические недуги Форсберга и не разделение кубков с «Ред Уингз», статус династии в «Колорадо» был бы вполне достижим.

9. Сергей Фёдоров и Стив Айзерман («Детройт Ред Уингз»)

Разделение очков: Фёдоров — 52%, Айзерман — 48%.

Пятилетний пик: 1991-1996 (103 очка). Бонус за плей-офф — 3-1 (+23 очка).

Итог: 126 очков.

Поклонники Макдэвида обратите внимание: только в своём 14-м сезоне Стиви Уай выиграл этот неуловимый первый Кубок Стэнли. Бегство Фёдорова в Северную Америку в 1990 году стало ключевым шагом. Эти белые коньки с надписью Nike и лёгкая походка до сих пор бросают в пот определённое поколение болельщиков. Дуэт наконец добился успеха в 1997 году, выиграв первое из трёх чемпионств за шесть лет.

Сергей Фёдоров Фото: Getty Images

8. Фил Эспозито и Джонни Буцик («Бостон Брюинз»)

Разделение очков: Эспозито — 65%, Буцик — 35%.

Пятилетний пик: 1970-1975 (119 очков). Бонус за плей-офф — 2-1 (+16 очков).

Итог: 135 очков.

В сезоне-1970/1971 нестареющему Буцику было 35 лет, и он ни разу не пробивал отметку в 70 очков. Появляются Орр, Эспозито и расширение НХЛ. Эспозито, возможно, буквально в ту эпоху полностью вошёл в состояние типа «Подержи моё пиво». За восемь сезонов Фил сделал следующее: выиграл шесть трофеев лучшему снайперу сезона подряд (включая рекорд НХЛ-76); пять «Арт Росс Трофи»; два «Харт Трофи»; трижды завершал плей-офф лидером по количеству голов и очков.

7. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)

Разделение очков: Макдэвид — 52%, Драйзайтль — 48%.

Пятилетний пик: 2018-2023 (135 очков). Бонус за плей-офф — 0-0 (+0 очков).

Итог: 135 очков.

Теперь прошлые поколения могут насмехаться над дуэтом без Кубка Стэнли. Но выиграть титул в НХЛ с 32 клубами и потолком зарплат — это совсем не то же самое, что выиграть титул в лиге с шестью, 12 или 21 командой. В наше время претендентов находится с десяток ежегодно — династии вымерли вместе с яркой шайбой Фокса в 1990-х.

Так почему же такое высокое место? Что ж, за последние пять лет Макдэвид и Драйзайтль — оба — каждый сезон входили в четвёрку лучших по количеству очков. 4/5 титулов лучшему снайперу. 3/5 званий MVP. В плей-офф они набрали на двоих в общей сложности 145 очков. Да, и они вместе пропустили всего 23 матча за восемь лет, присутствуя на льду в 98% встреч. Если не считать воскрешения Жака Планта из могилы в апреле, я не знаю, что ещё эти ребята могут сделать.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид Фото: JASON FRANSON/AP/ТАСС

6. Джон Леклер и Эрик Линдрос («Филадельфия Флайерз»)

Разделение очков: Леклер — 51%, Линдрос — 49%.

Пятилетний пик: 1994-1999 (135 очков). Бонус за плей-офф — 0-1 (+2 очка).

Итог: 137 очков.

Ошеломляюще, я знаю. Если существует партнёрство, более подходящее для своего времени, я внимательно послушаю. Хотя они так и не выиграли свой кубок, их шесть лет вместе были чрезвычайно успешными: 14 раундов плей-офф; ежегодный финиш команды в топ-10 в атаке и защите; семь сезонов с 40+ голами в эпоху «мёртвой шайбы».

5. Сидни Кросби и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Разделение очков: Кросби — 54%, Малкин — 46%.

Пятилетний пик: 2006-2011 (115 очков). Бонус за плей-офф — 3-1 (+23 очка).

Итог: 138 очков.

Двуглавый монстр «Питтсбурга» с 18-летней историей вполне может стать реальным претендентом на звание величайшего дуэта за всю историю. В эпоху потолка зарплат это единственный дуэт нападающих, выигравший три Кубка и дошедший до четырёх финалов. С точки зрения важности карьеры это пара с большим отрывом номер один в эпоху расширения. Что их опустило ниже в рейтинге? Здоровье. Лишь дважды за первые 11 сезонов оба сыграли по 70 матчей вместе. Если вы сталкивались с «пингвинами», когда Сид и Джино были в расцвете сил, то часто противостояли одноглавому монстру. Пока не наступал плей-офф.

4. Майк Босси и Брайан Троттье («Нью-Йорк Айлендерс»)

Разделение очков: Босси — 52%, Троттье — 48%.

Пятилетний пик: 1978-1983 (120 очков). Бонус за плей-офф — 4-1 (+30 очков).

Итог: 150 очков.

В начале 1980-х НХЛ принадлежала Лонг-Айленду. Эта пара форвардов, как известно, является непревзойдённым рекордсменом с 19 выигранными подряд раундами плей-офф — это серия из четырёх Кубков (1980-1983), закончившаяся поражением в финале в 1984 году. Поздно раскрывшийся снайпер Босси забил невероятный 61 гол в 72 матчах в четырёх забегах за титулом.

Майк Босси Фото: Bennett/AP/ТАСС

3. Ги Лефлёр и Стив Шатт («Монреаль Канадиенс»)

Разделение очков: Лефлёр — 58%, Шатт — 42%.

Пятилетний пик: 1975-1980 (123 очка). Бонус за плей-офф — 4-0 (+28 очков).

Итог: 151 очков.

Босси и Троттье унаследовали чемпионский пояс от Лефлёра и Шатта, только что выигравших четыре Кубка подряд. Это было, мягко говоря, другое время для равенства, если не худшее. Сей дуэт идеально соответствует нашему критерию «пятилетний пик», поскольку её огонь ярко горел ровно пять лет. Лефлёр, рок-звезда из Монреаля (ну, по крайней мере, звезда диско), набирал не менее 125 очков каждый сезон в течение пяти лет.

2. Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон Ойлерз»)

Разделение очков: Гретцки — 62%, Курри — 38%.

Пятилетний пик: 1982-1987 (158 очков). Бонус за плей-офф — 4-1 (+30 очков).

Итог: 188 очков.

Яри Курри был сказочно прекрасным игроком, снайпером, забивавшим 70 голов и завоевавшим любовь жюри на «Селке Трофи». Но за рулём этой машины – хоккеист с номером 99. И он даже не удосужился сделать какие-либо остановки по своему маршруту. Учтите это:

— если бы мы выбрали пару Гретцки/Андерсон, она заняла бы второе место;

— если бы мы выбрали дуэт Гретцки/Мессье, он занял бы второе место;

— если бы мы выбрали Гретцки и буквально никого, он занял бы восьмое место. В одиночку. [Попридержите аплодисменты].

В своих лучших проявлениях Великий редко пропускал и матч. Только за сезон он приносил команде 19 очков. Человек-подарочная карта, дающая два очка за встречу.

Уэйн Гретцки и Яри Курри Фото: Getty Images

1. Марио Лемье и Яромир Ягр («Питтсбург Пингвинз»)

Разделение очков: Лемье — 61%, Ягр — 39%.

Пятилетний пик: 1991-1997 (179 очков). Бонус за плей-офф — 2-0 (+14 очков).

Итог: 193 очка.

Исключительно по своим способностям оригинальное двуглавое чудовище «Пингвинз» неприкосновенно. Невероятно, но, если бы мы рассмотрели их пять сезонов с 1992 по 2001 год — девятилетнюю одиссею, в которой Лемье победил рак, завершил карьеру, вернулся, пропустил ещё три с лишним сезона и вновь вернулся в 35 лет, — их результат был бы ещё лучше. Но включать такой разрыв было бы натяжкой.

Их единственные два титула были завоёваны в начале существования связки, когда Ягру ещё нужно было поддельное удостоверение личности. Таким образом, несмотря на первое место, ухудшающееся здоровье Лемье также создаёт самую плодотворную почву для рассуждений на тему «а что, если» в отношении какого-либо дуэта. Именно отсутствие устойчивого успеха в плей-офф даёт болельщикам связки Гретцки/Курри право на законное возражение. Но в лучшей форме Лемье и Ягра их головокружительная и мощная комбинация — это блестящая симфония двух исполнителей.

Весь список

Вот топ-25 лучших дуэтов, в него входят шесть действующих звёздных пар. Это увлекательный список — с точки зрения как тех, кто попал в него, так и тех, кто оказался ниже топ-10.

Место Команда Форвард 1 Вклад Форвард 2 Вклад 5-летний пик Очки Плей-офф Итог 1 «Питтсбург» Лемье 61% Ягр 39% 1991-1997 179 +14 193 2 «Эдмонтон» Гретцки 62% Курри 38% 1982-1987 158 +30 188 3 «Монреаль» Лефлёр 58% Шатт 42% 1976-1980 123 +28 151 4 «Айлендерс» Босси 52% Троттье 48% 1978-1983 120 +30 150 5 «Питтсбург» Кросби 54% Малкин 46% 2006-2011* 115 +23 138 6 «Филадельфия» Леклер 51% Линдрос 49% 1994-1999 135 +2 137 7 «Эдмонтон» Макдэвид 52% Драйзайтль 48% 2018-2023* 135 +0 135 8 «Бостон» Эспозито 65% Буцик 35% 1970-1975 119 +16 135 9 «Детройт» С. Фёдоров 52% Айзерман 48% 1991-1996 103 +23 126 10 «Колорадо» Форсберг 51% Сакик 49% 1994-1999 110 +16 126 11 «Анахайм» Селянне 54% Кария 46% 1996-2001 125 +0 125 12 «Тампа» Кучеров 52% Стэмкос 48% 2017-2023* 104 +18 122 13 «Чикаго» П. Кейн 55% Тэйвз 45% 2012-2017 101 +21 122 14 «Колорадо» Маккиннон 53% Рантанен 47% 2018-2023* 112 +7 119 15 «Лос-Анджелес» Гретцки 53% Робитайлл 47% 1988-1993 112 +2 114 16 «Вашингтон» Овечкин 61% Сёмин 39% 2006-2011 113 +0 113 17 «Бостон» Маршан 53% Пастрняк 47% 2016-2021* 111 +2 113 18 «Филадельфия» Кларк 56% Маклиш 44% 1972-1977 94 +16 110 19 «Детройт» Дацюк 52% Зеттерберг 48% 2005-2010 98 +9 107 20 «Квебек» Гуле 53% Штястны 47% 1982-1987 106 +0 106 21 «Лос-Анджелес» Дионн 59% Тейлор 41% 1978-1983 106 +0 106 22 «Торонто» Мэттьюс 55% Марнер 45% 2018-2023* 105 +0 105 23 «Ванкувер» Д. Седин 53% Х. Седин 47% 2008-2013 101 +2 103 24 «Оттава» Альфредссон 53% Спецца 47% 2003-2009 98 +2 100 25 «Тампа» Лекавалье 52% Сан-Луи 48% 2002-2008 91 +7 98 «Ванкувер» Наслунд 57% Бертуцци 43% 2000-2006 95 +0 95 «Тампа» Стэмкос 54% Сан-Луи 46% 2008-2013 94 +0 94

*по действующим дуэтам статистика приведена по сезон-2022/2023 включительно

Прим. «Чемпионата»: в итоге в топе оказалось шестеро россиян, причём двое — в топ-10. При этом один дуэт даже стал полностью русским — связка Александра Овечкина и Александра Сёмина.

Будущее Макдэвида и Драйзайтля

Насколько высоко поднимутся Коннор и Леон на эту легендарную гору, будет зависеть от успеха «Эдмонтона» в плей-офф. Один Кубок Стэнли вместе поднимет их в топ-5. Два Кубка Стэнли (да знаю я, знаю) — и они уже в топ-3. Чисто с точки зрения результативности Макдэвид и Драйзайтль в возрасте 27 и 28 лет соответственно, вероятно, уже помогли нам стать свидетелями их наилучшего стабильного окна для кубка. Когда Кросби выиграл свой последний трофей? В 29 лет. Гретцки? В 27. Лемье было 26. Но это не значит, что дуэт «Ойлерз» не сможет победить — и побеждать часто, — если они останутся вместе. И Айзерману, и Овечкину было по 32 года, прежде чем они подняли кубок над головой. Время ещё есть. Но дуэт входит в уже достаточно поздний период, и то, как эта парочка постоянно зажигает НХЛ, не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся».