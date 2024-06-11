Магия Макдэвида не работает! Повторил рекорд Кучерова, но в финале Кубка Стэнли уже 0-2

Несмотря на то что «Флорида» выиграла первый матч финала Кубка Стэнли — 2024 со счётом 3:0, сложно сказать, что та встреча прошла с большим преимуществом «пантер» — «Эдмонтон» имел гораздо больше опасных моментов, однако напоролся на непробиваемую стену в лице Сергея Бобровского, который начал второй раунд подряд с «сухаря». И хотя у этой победы было ещё несколько героев — включая капитана южан Александра Баркова, выигравшего первую очную дуэль у Коннора Макдэвида, авторов голов клуба из одноимённого штата и спецбригады меньшинства, закрывшей лучшее большинство лиги — главным стал именно российский вратарь, чьё имя скандировали до, во время и после матча.

А вот к антигероям вполне можно отнести оборонительный дуэт «нефтяников» Нёрс — Сеси, где каждый получил по «-2» и попал под раздачу ещё по ходу игры — критика в их адрес была очень громкой. Крис Ноблох, видимо, тоже был недоволен игрой своей второй пары защитников, поскольку во второй игре место Сеси занял Венсан Деарне. Также в запасе оказался Кори Перри, а вместо него в заявке появился Сэм Кэррик. Пол Морис свой состав, естественно, менять не стал.

По началу матча нельзя было сказать, что замены оказали какое-то положительное влияние на «Ойлерз» — да, канадцы не пропустили первым броском, как два дня назад, но в остальном позитива практически не было. «Флорида» задавила соперника на первых минутах, а гости не могли справиться с форчеком победителей стартовой встречи.

«Эдмонтон» не нанёс ни одного броска в створ за 11 минут, при этом две из них «нефтяники» провели в большинстве. «Пантеры» за тот же период потревожили Скиннера шесть раз, но безрезультатно. Вдобавок ко всему канадский клуб лишился игрока — Уоррен Фёгеле в своей зоне неправомерно сыграл против Ээту Луостаринена и получил матч-штраф, оставив свою команду в меньшинстве на пять минут.

Однако две из них оппоненты провели в равных составах — вскоре в штрафной бокс отправился Оливер Экман-Ларссон. «Пантеры», вероятно, забыли об этом и заигрались в чужой зоне. Контрвыпад не заставил себя ждать — «Ойлерз» убежали «3 в 1» и Маттиас Экхольм, протащивший шайбу почти от своих ворот, впервые в серии зажёг красный свет за спиной Бобровского.

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Едва ли не в следующей смене Брэндон Монтур едва не сравнял счёт, однако шайба после его броска угодила в перекладину. Более опасного момента в первом периоде в исполнении хоккеистов «Флориды» не было, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «нефтяников».

«Пантерз» и «Ойлерз» поменялись ролями по сравнению с предыдущим матчем — теперь куда активнее играли хозяева, но до определённого момента вся эта активность заканчивалась ничем. А в середине второго периода Нико Миккола едва не отправил шайбу в свои ворота — благо что Бобровский был начеку.

Не прошло и 10 секунд, как Миккола всё-таки забросил — в результате контратаки защитник получил передачу от соотечественника Антона Лунделля и в касание пробил Скиннера. Результативное действие на свой счёт также записал Владимир Тарасенко.

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«Эдмонтон» мог ответить во время ещё одного большинства, но дважды попал в каркас ворот — вся интрига в этой игре была оставлена на последние 20 минут основного времени.

И уже спустя несколько минут после выхода из раздевалок «Амерант Банк Арена» взорвалась — пас у Эвана Родригеса не получился, зато вышел бросок! Скиннер был не в силах среагировать на полёт шайбы, которая, кажется, не без помощи рикошета оказалась в верхнем углу его ворот.

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Вскоре «Ойлерз» повезло не потерять ещё одного игрока — Леон Драйзайтль ударил в голову Александра Баркова, но вместо вполне возможных 5+20 получил только две минуты. Впрочем, «пантерам» хватило и этого: Родригес подправил шайбу после передачи Лунделля, положив конец грандиозной серии канадцев без пропущенных голов в меньшинстве — команда Криса Ноблоха ранее выстояла в неравных составах 34 раза подряд.

За шесть минут до конца «нефтяники» сняли вратаря, однако вернуться в игру так и не смогли. Более того, в пустые ворота влетела ещё одна шайба — впервые в текущем плей-офф отличился Аарон Экблад, снявший все вопросы о победителе в этой игре.

Магия Коннора Макдэвида пока не работает — лучший бомбардир этого постсезона сегодня сделал голевую передачу (но не реализовал выход один в ноль) и повторил рекорд Никиты Кучерова по количеству ассистов (27) в одном розыгрыше Кубка Стэнли, однако в финале уже 0-2 не в пользу «Эдмонтона»! «Флорида» едет в Канаду с хорошим преимуществом — «нефтяникам» предстоит серьёзно постараться, чтобы отыграть отставание.