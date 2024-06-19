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Форвард Михаил Мальцев прокомментировал новый контракт со «Спартаком»

Форвард Михаил Мальцев прокомментировал новый контракт со «Спартаком»
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Нападающий Михаил Мальцев в своём телеграм-канале высказался после продления контракта со «Спартаком». Напомним, новое соглашение рассчитано на два года.

В середине минувшего сезона 26-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». В регулярке КХЛ форвард набрал 11 (2+9) очков в 16 матчах. В плей-офф Мальцев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги красно-белые вылетели во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии как раз «Металлургу» (2-4), который впоследствии выиграл Кубок Гагарина.

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