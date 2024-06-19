«Надоело скитаться по хоккейному миру». Мальцев — о новом контракте со «Спартаком»

Нападающий Михаил Мальцев высказался о продлении контракта со «Спартаком». Напомним, новое соглашение рассчитано на два года.

«Скитаться по хоккейному миру надоело — хотелось определённости. Команда у нас подбирается сильная. Будем работать, чтобы реализовать потенциал. Цели самые высокие. Раздевалка практически полностью сохраняется, а там у нас всё в порядке. Про «Мегаспорт» и поддержку писал не один раз — повторяться не буду. Но это очень важные пункты», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В середине минувшего сезона 26-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». В регулярке КХЛ форвард набрал 11 (2+9) очков в 16 матчах. В плей-офф Мальцев забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.