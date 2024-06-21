Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, как Макдэвид влияет на уверенность команды

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о роли Коннора Макдэвида в уверенной игре канадского клуба.

«Иногда ты находишься в раздевалке, смотришь на своих лидеров и не уверен, готовы ли они к игре. Они нервничают или испытывают трудности, что в итоге приводит к сомнению во всей команде. Но когда вы смотрите на то, как Коннор Макдэвид записывает в свой актив по четыре очка в двух матчах подряд, это придаёт вашей команде уверенности. Ваши лучшие игроки делают это. Когда они готовы к игре, ты говоришь: «Всё в порядке, у нас всё будет хорошо», — приводит слова Ноблоха ESPN.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.