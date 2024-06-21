Карандин: Макдэвид — лишь картинка, Макаров был более эффектным, чем Коннор и Гретцки

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», участник Залов славы ИИХФ и отечественного хоккея Юрий Карандин высказался о внимании прессы к лидеру и капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.

«Точно такая же ситуация была с Уэйном Гретцки в восьмидесятые годы. Из каждого утюга — Гретцки, Гретцки, Гретцки, плюс немного Лемье. А потом наша сборная прилетала за океан и этих звёзд, бывало, громила. Вот и вся реклама…

Поэтому на месте нашей прессы я бы приуменьшил восторги по поводу того же Макдэвида. 19 июня был день рождения у Сергея Макарова — легендарного правого крайнего ЦСКА и сборной СССР. Уверяю вас, он был даже более эффектным форвардом, чем Гретцки и Макдэвид, пусть и крайним, а не центральным.

Именно на примере этих великих людей можем воспитать новое поколение. А Макдэвид — это для наших мальчишек не история и корни, а всего лишь картинка», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах. Шестой матч финальной серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» пройдёт в ночь с 21 на 22 июня и начнётся в 3:00 мск.

