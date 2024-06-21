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The Athletic поделился ожиданиями от игры Дюбуа за «Вашингтон»

The Athletic поделился ожиданиями от игры Дюбуа за «Вашингтон»
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic поделились ожиданиями от игры нападающего Пьер-Люка Дюбуа за «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, форвард присоединился к команде в результате обмена.

«Кэпиталз» произвели фурор, приобретя Пьер-Люка Дюбуа. Этот ход заполнил явную дыру в центре второго звена, дав «Вашингтону» стабильный костяк, в который также входят Дилан Строум, Ник Дауд и Коннор Макмайкл. Проблема в том, что это ядро ​​явно не конкурентного качества.

Здесь всё зависит от того, сможет ли Дюбуа вернуться к своей ведущей роли. Он был первоклассным игроком до того, как его обменяли в «Кингз». Если «Вашингтон» сможет «вернуть» его, они получат приличного игрока. Однако на данный момент трудно назвать Дюбуа кем-то выше, чем игрока второго звена — настолько он был плох в прошлом сезоне», — написано в статье.

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