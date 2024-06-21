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Артемий Панарин и Олег Знарок вместе приехали в Челябинск

Артемий Панарин и Олег Знарок вместе приехали в Челябинск
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приехал в Челябинск вместе с заслуженным тренером Олегом Знарком, который приходится ему тестем.

Фото: Соцсети

Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Напомним, в плей-офф сезона-2023/2024 НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» последовательно обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в четырёх матчах и «Каролину Харрикейнз» в серии из шести встреч. По итогам регулярки «синерубашечники» стали обладателями Президентского кубка. В финале Востока «Рейнджерс» проиграли «Флориде Пантерз (2-4). Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

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