ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Фёдоров раскрыл обстоятельства своего ухода из нижегородской «Чайки»

Дмитрий Фёдоров раскрыл обстоятельства своего ухода из нижегородской «Чайки»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Фёдоров, проработавший последний год в качестве помощника главного тренера нижегородской «Чайки», высказался об уходе из волжского клуба.

«Прощаюсь с Нижним Новгородом.

Это житейская история в ситуации, когда происходят изменения в клубe. Мне предлагали контракт с «Чайкой», когда руководство определилось с фигурой нового главного тренера. Ему назначили трёх помощников, а не двух — как было раньше. Мы дважды общались с Дмитрием Гоголевым (главным тренером. — Прим. «Чемпионата»). Обсуждали тактику, тренировочный процесс, взаимоотношения с ребятами в прошлом сезоне. Я поднял вопрос о моём функционале в грядущем сезоне. И, услышав мнение Гоголева, понял, что для комфортного функционирования тренерского штаба, для самоуважения будет лучше, если я контракт не подпишу. В МХЛ двух ассистентов вполне достаточно.

В прошлом сезоне я многому научился. Алексей Геннадьевич Исаков и Дмитрий Евгеньевич Космачёв мне доверяли, плюс у нас был отличный личностный контакт. Благодаря всему этому я быстро развивался как специалист. Подготовка теории по сопернику, анализ собственной игры, понимание тактики, подготовка тренировки, объяснение упражнений, поддержание интенсивности тренировочного процесса, тренировка вбрасываний, наложение звеньев в игре и другие важные фишки — всё это освоил на практике.

Жаль, что так получилось, но не стану унывать. Какой-нибудь вариант обязательно появится. Благодарен «Торпедо» и лично Максиму Романовичу Гафурову за то, что дали шанс начать тренерскую карьеру. Буду скучать по нашим замечательным игрокам.

Тяжело расставаться с нижегородскими болельщиками — они всегда меня поддерживали. С тренерами, с которыми вместе работали в «Чайке», наверняка будем на связи, будем по-прежнему общаться. Буду за них переживать.
На КХЛ ТВ не возвращаюсь, комментировать матчи не собираюсь», — написал Фёдоров в своём телеграм-канале.

Напомним, Фёдоров в 2021 году окончил Высшую школу тренеров в Москве. Два года специалист работал тренером-волонтёром в системе московского «Динамо». В 2020 году работал ассистентом главного тренера на Матче звёзд КХЛ. Перед переходом в «Чайку» в июне прошлого года Фёдоров объявил об уходе с поста генерального директора «КХЛ ТВ».

В прошедшем сезоне «Чайка» дошла до полуфинала плей-офф МХЛ, где со счётом 2-4 в серии проиграла «Локо» и выбыла из борьбы за главный трофей лиги.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android