Дмитрий Фёдоров раскрыл обстоятельства своего ухода из нижегородской «Чайки»

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Фёдоров, проработавший последний год в качестве помощника главного тренера нижегородской «Чайки», высказался об уходе из волжского клуба.

«Прощаюсь с Нижним Новгородом.

Это житейская история в ситуации, когда происходят изменения в клубe. Мне предлагали контракт с «Чайкой», когда руководство определилось с фигурой нового главного тренера. Ему назначили трёх помощников, а не двух — как было раньше. Мы дважды общались с Дмитрием Гоголевым (главным тренером. — Прим. «Чемпионата»). Обсуждали тактику, тренировочный процесс, взаимоотношения с ребятами в прошлом сезоне. Я поднял вопрос о моём функционале в грядущем сезоне. И, услышав мнение Гоголева, понял, что для комфортного функционирования тренерского штаба, для самоуважения будет лучше, если я контракт не подпишу. В МХЛ двух ассистентов вполне достаточно.

В прошлом сезоне я многому научился. Алексей Геннадьевич Исаков и Дмитрий Евгеньевич Космачёв мне доверяли, плюс у нас был отличный личностный контакт. Благодаря всему этому я быстро развивался как специалист. Подготовка теории по сопернику, анализ собственной игры, понимание тактики, подготовка тренировки, объяснение упражнений, поддержание интенсивности тренировочного процесса, тренировка вбрасываний, наложение звеньев в игре и другие важные фишки — всё это освоил на практике.

Жаль, что так получилось, но не стану унывать. Какой-нибудь вариант обязательно появится. Благодарен «Торпедо» и лично Максиму Романовичу Гафурову за то, что дали шанс начать тренерскую карьеру. Буду скучать по нашим замечательным игрокам.

Тяжело расставаться с нижегородскими болельщиками — они всегда меня поддерживали. С тренерами, с которыми вместе работали в «Чайке», наверняка будем на связи, будем по-прежнему общаться. Буду за них переживать.

На КХЛ ТВ не возвращаюсь, комментировать матчи не собираюсь», — написал Фёдоров в своём телеграм-канале.

Напомним, Фёдоров в 2021 году окончил Высшую школу тренеров в Москве. Два года специалист работал тренером-волонтёром в системе московского «Динамо». В 2020 году работал ассистентом главного тренера на Матче звёзд КХЛ. Перед переходом в «Чайку» в июне прошлого года Фёдоров объявил об уходе с поста генерального директора «КХЛ ТВ».

В прошедшем сезоне «Чайка» дошла до полуфинала плей-офф МХЛ, где со счётом 2-4 в серии проиграла «Локо» и выбыла из борьбы за главный трофей лиги.

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