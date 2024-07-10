Проспект «Вашингтона» Илья Протас оценил прогресс брата Алексея в «Кэпиталз»

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас, выбранный «столичными» на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером, оценил прогресс брата Алексея, который уже является твёрдым игроком основы «Кэпс».

«Лёша большой молодец. Работая с ним во время предсезонки, ты понимаешь, за счёт чего он добился прогресса. Всё абсолютно заслуженно. Впечатляет его рабочая дисциплина. Приятно, что есть такой человек, который тебя мотивирует своим примером и рядом с которым ты не можешь расслабиться, потому что иначе он не поможет тебе встать на верную дорожку», — сказал Илья Протас в интервью Betnews.

В минувшем сезоне НХЛ 23-летний Алексей Протас провёл в общей сложности 82 матча за «Вашингтон», в которых набрал 31 (6+25) очко.

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