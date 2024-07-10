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В хоккейном агентстве высказались о будущем нападающего Александра Барабанова

В хоккейном агентстве высказались о будущем нападающего Александра Барабанова
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Хоккейное агентство Winners, одним из клиентов которого является российский нападающий Александр Барабанов, высказалось о будущем своего подопечного.

«В последнее время в агентство поступает очень много вопросов относительно того, где продолжит карьеру Александр Барабанов.

В настоящее время Александр рассматривает варианты в НХЛ, но в то же время мы активно ведём переговоры с топ-клубами в России», — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале агентства.

Напомним, на данный момент 30-летний Барабанов находится в статусе свободного агента, до сих пор не подписав контракт ни с одним клубом НХЛ.

В прошедшем сезоне нападающий провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 46 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять передач, набрав в сумме 13 очков при показателе полезности «-24».

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