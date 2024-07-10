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Нападающий Егор Соколов поделился эмоциями от контракта с «Ютой»

Нападающий Егор Соколов поделился эмоциями от контракта с «Ютой»
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Нападающий Егор Соколов прокомментировал новый контракт с клубом «Юта». 24-летний россиянин подписал двухстороннее соглашение сроком на один сезон.

«Рад новой возможности проявить себя», — написал Соколов в своей соцсети.

Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 очков — забросил 21 шайбу и отдал 25 результативных передач.

В основную команду НХЛ «Оттаву Сенаторз» в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

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