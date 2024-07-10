Коньков — о переходе Меркли в «Автомобилист»: это хорошее усиление атаки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о переходе нападающего Ника Меркли из минского «Динамо» в «Автомобилист» на денежную компенсацию.

«Ник Меркли был лидером минского «Динамо». Я полагаю, что для белорусской команды его уход стал потерей. А «Автомобилист», в свою очередь, усилил свою атакующую линию. Он нашёл хорошего легионера, адаптированного к российской лиге. Это хорошее усиление атакующего потенциала уральской команды», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

С сезона-2022/2023 27-летний канадец выступал за минское «Динамо». За два сезона он провёл в общей сложности 143 матча, в которых набрал 79 (40+39) очков, в том числе в плей-офф Кубка Гагарина – 11 матчей, 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2».